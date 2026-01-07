Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, в какой роли он видит себя после завершения игровой карьеры.

«Честно говоря, я не вижу себя в качестве тренера. Мне нравится идея быть управленцем, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл роль владельца клуба. Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов, давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного — вот что меня больше всего привлекает», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

Ранее на взрослом уровне аргентинец также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Лионель Месси: мне нравится ездить в Росарио на праздники, но я не выхожу из дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android