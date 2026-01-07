Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, в какой роли он видит себя после завершения игровой карьеры.

«Честно говоря, я не вижу себя в качестве тренера. Мне нравится идея быть управленцем, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл роль владельца клуба. Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов, давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного — вот что меня больше всего привлекает», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

Ранее на взрослом уровне аргентинец также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».