Гасперини стал третьим тренером в истории, набравшим 1000 очков в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини стал лишь третьим тренером, которому удалось достичь отметки в 1000 очков в Серии А. В 19-м туре чемпионата Италии римляне одержали победу над «Лечче» (2:0). Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия).

Как сообщает Opta Sport, в эпоху трёх очков за победу (с сезона-1994/1995) отметка в 1000 очков до Гасперини покорялась лишь нынешнему главному тренеру «Ювентуса» Лучано Спаллетти и возглавляющему «Милан» Массимилиано Аллегри.

Гасперини возглавляет «Рому» с лета 2025 года. Команда занимает пятое место в таблице с 36 очками в 19 матчах. Столько же — у туринского «Ювентуса». Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе.