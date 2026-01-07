«Ноттингем Форест» вырвал победу у «Вест Хэм Юнайтед» в 21-м туре АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «лесников». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Автогол Мурилло на 13-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 51-й минуте Крисенсио Саммервилл мог удвоить преимущество команды, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. Николас Домингес на 55-й минуте забил ответный мяч. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти, что и обеспечило гостям победу.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 14 очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 21 очком находится на 17-м месте.