Вест Хэм Юнайтед — Ноттингем Форест, результат матча 6 января 2026, счёт 1:2, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» вырвал победу у «Вест Хэм Юнайтед» в 21-м туре АПЛ
Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «лесников». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
06 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Мурилло – 13'     1:1 Домингес – 55'     1:2 Гиббс-Уайт – 89'    

Автогол Мурилло на 13-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 51-й минуте Крисенсио Саммервилл мог удвоить преимущество команды, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. Николас Домингес на 55-й минуте забил ответный мяч. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти, что и обеспечило гостям победу.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 14 очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 21 очком находится на 17-м месте.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Вест Хэм» — лидер по тратам в текущее окно, клуб взял двух форвардов за € 20+ млн
