Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прибыл на тренировочную базу клуба

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прибыл в Кобхэм на одноимённую тренировочную базу лондонского клуба. Фотографией 41-летнего специалиста в подготовительном центре команды поделилась пресс-служба «синих» в соцсети X.

Напомним, Лиам Росеньор сменил на посту главного тренера «Челси» итальянского специалиста Энцо Мареску, который был уволен 1 января текущего года. Ранее Росеньор работал в аналогичной должности в клубе «Страсбург» из французской Лиги 1.

Фото: ФК «Челси»

С новым тренером был подписан контракт до июня 2032 года. В английской Премьер-лиге «Челси» занимает пятое место. В активе команды 31 набранное очко в 20 матчах.