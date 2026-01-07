Скидки
Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прибыл на тренировочную базу клуба

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прибыл на тренировочную базу клуба
Комментарии

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прибыл в Кобхэм на одноимённую тренировочную базу лондонского клуба. Фотографией 41-летнего специалиста в подготовительном центре команды поделилась пресс-служба «синих» в соцсети X.

Напомним, Лиам Росеньор сменил на посту главного тренера «Челси» итальянского специалиста Энцо Мареску, который был уволен 1 января текущего года. Ранее Росеньор работал в аналогичной должности в клубе «Страсбург» из французской Лиги 1.

Фото: ФК «Челси»

С новым тренером был подписан контракт до июня 2032 года. В английской Премьер-лиге «Челси» занимает пятое место. В активе команды 31 набранное очко в 20 матчах.

Новости. Футбол
