Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки — 2026

Завершились матчи 1/8 финала Кубка африканских наций — 2026, по итогам которых определились все команды-участники, вошедшие в восьмёрку сильнейших на турнире. Эти команды определили четыре пары.

Все пары 1/4 финала Кубка африканских наций — 2026:

Мали — Сенегал;

Камерун — Марокко;

Алжир — Нигерия;

Египет — Кот-д'Ивуар.

Четвертьфинальные матчи пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10 января. Полуфиналы КАН запланированы на среду, 14 января. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.