Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки — 2026

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки — 2026
Комментарии

Завершились матчи 1/8 финала Кубка африканских наций — 2026, по итогам которых определились все команды-участники, вошедшие в восьмёрку сильнейших на турнире. Эти команды определили четыре пары.

Все пары 1/4 финала Кубка африканских наций — 2026:

  • Мали — Сенегал;
  • Камерун — Марокко;
  • Алжир — Нигерия;
  • Египет — Кот-д'Ивуар.

Четвертьфинальные матчи пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10 января. Полуфиналы КАН запланированы на среду, 14 января. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная сетка Кубка африканских наций - 2025
Материалы по теме
Определились все восемь участников 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android