Антуан Семеньо перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн — Фабрицио Романо

Антуан Семеньо перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн — Фабрицио Романо
«Манчестер Сити» успешно закрыл сделку по переходу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в Х.

По информации источника, сумма трансфера составит € 75 млн (£ 65 млн). Отмечается, Семеньо подпишет долгосрочный контракт после медицинского обследования, которое состоится в четверг, 8 января.

Утверждается, что ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ, чтобы перейти в стан «горожан». Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

