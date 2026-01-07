Скидки
Футбол

Тер Штеген получил новую травму, из-за которой может сорваться его зимний трансфер

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил новую травму на тренировке команды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на информацию журналиста Карлоса Монфора.

По данным источника, травма будет оценена на этой неделе. Отмечается, что она может повлиять на его уход из команды в аренду в январе.

Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер был близок к аренде в каталонскую «Жирону», выступающую в испанской Ла Лиге.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с июля 2014 года. В сезоне-2025/2026 на счету вратаря лишь один матч за сине-гранатовых — в Кубке Испании.

