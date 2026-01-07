Никитин назвал единственную проблему «Ювентуса» после крупной победы над «Сассуоло»

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал победу туринского «Ювентуса» с крупным счётом 3:0 в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло».

«Ювентус» провел почти идеальный матч — ничего не дал сделать сопернику. Работу Спаллетти мы с каждым матчем видим всё больше и больше. Этот «Ювентус» — грозная сила в Италии. Единственная проблема команды — это роль центрального нападающего. Опенда и Дэвид не могут в полной мере её реализовать», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Канадский нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид в победном матче с «Сассуоло» записал на свой счёт результативный пас на второй гол туринцев и забитый мяч, который стал для чёрно-белых третьим.

«Ювентус» набрал 36 очков в 19 матчах чемпионата Италии и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка при двух играх в запасе у миланцев.

Видео: Александру Бублику вручили футболку «Ювентуса»