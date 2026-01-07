Скидки
Стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является главным и приоритетным вариантом на пост наставника «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист издания Дэвид Орнштейн из The Athletic.

По информации источника, клуб рассматривает Сульшера лишь временным главным тренером команды. Отмечается, что встреча руководства «Манчестер Юнайтед» с норвежским специалистом прошла вчера, 6 января.

На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер. Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

