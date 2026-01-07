Видеообзор драматичной победы Алжира над ДР Конго с Бонгондой в 1/8 финала Кубка Африки
Сборная Алжира переиграла национальную команду ДР Конго в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 1:0.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Окончен
1 : 0
ДВ
ДР Конго
1:0 Бульбина – 119'
В составе победителей единственный мяч на 119-й минуте забил нападающий алжирской национальной команды Адиль Бульбина. Вингер «Спартака» и ДР Конго Тео Бонгонда провёл на поле 87 минут. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/4 финала турнира сборная Алжира встретится с национальной командой Кот-д'Ивуара.
