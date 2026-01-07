«Состав слабый. Никаких шансов даже в тройку залезть». Гришин раскритиковал «Рому»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически высказался о ситуации в «Роме», а также их игре в итальянской Серии А.

«Я не вижу у «Ромы» никаких шансов даже в тройку залезть. Состав слабый. «Аталанта» Гасперини была сильнее на две головы нынешней «Ромы». До футболистов ещё идеи его не дошли. Для его футбола нужны быстрые футболисты, а римлянам их не хватает. Этому тренеру нужны иные игроки. Думаю, что они будут шестыми — даже ниже «Комо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Рома» набрала 36 очков в 19 матчах и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе.