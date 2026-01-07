Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Состав слабый. Никаких шансов даже в тройку залезть». Гришин раскритиковал «Рому»

«Состав слабый. Никаких шансов даже в тройку залезть». Гришин раскритиковал «Рому»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически высказался о ситуации в «Роме», а также их игре в итальянской Серии А.

«Я не вижу у «Ромы» никаких шансов даже в тройку залезть. Состав слабый. «Аталанта» Гасперини была сильнее на две головы нынешней «Ромы». До футболистов ещё идеи его не дошли. Для его футбола нужны быстрые футболисты, а римлянам их не хватает. Этому тренеру нужны иные игроки. Думаю, что они будут шестыми — даже ниже «Комо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Рома» набрала 36 очков в 19 матчах и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе.

Материалы по теме
«Рома» победила «Лечче» в Серии А, Фергюсон и Довбик забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android