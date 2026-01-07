Видеообзор разгромной победы Кот-д'Ивуара над Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки
Сборная Кот-д'Ивуара переиграла национальную команду Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в марокканском Марракеше и завершилась с разгромным счётом 3:0.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Диалло – 20' 2:0 Диоманд – 32' 3:0 Туре – 87'
В составе победителей голами отметились нападающие Амад Диалло и Ян Диоманд, а также полузащитник Базумана Туре. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/4 финала турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится с национальной командой Алжира. Игра состоится в Адраре 10 января.
