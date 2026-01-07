Видеообзор разгромной победы Кот-д'Ивуара над Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара переиграла национальную команду Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в марокканском Марракеше и завершилась с разгромным счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились нападающие Амад Диалло и Ян Диоманд, а также полузащитник Базумана Туре. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится с национальной командой Алжира. Игра состоится в Адраре 10 января.

