Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо, видеообзор матча 7 января 2026, счёт 3:0, 1/8 финала Кубка Африки 2026

Видеообзор разгромной победы Кот-д'Ивуара над Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки
Комментарии

Сборная Кот-д'Ивуара переиграла национальную команду Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в марокканском Марракеше и завершилась с разгромным счётом 3:0.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Диалло – 20'     2:0 Диоманд – 32'     3:0 Туре – 87'    

В составе победителей голами отметились нападающие Амад Диалло и Ян Диоманд, а также полузащитник Базумана Туре. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится с национальной командой Алжира. Игра состоится в Адраре 10 января.

Материалы по теме
Сборная Алжира переиграла команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android