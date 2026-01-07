«В Испании он работал плохо… «Спартак» ходит с граблями». Гришин — о назначении Карседо

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Мы про него знаем, что в Испании он работал плохо. Первое место на Кипре… Шпилевский там выиграл золото и на каком месте «Пари НН» сейчас? Если бы Романова оставили, то было бы логичнее. «Спартак» ходит с граблями 10-й год. Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».