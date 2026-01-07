Гришин: «Ювентус» будет бороться за чемпионство, Спаллетти перестроил игру команды

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре туринского «Ювентуса» после победы над «Сассуоло» с крупным счётом 3:0 в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Большая вероятность, что «Ювентус» будет бороться за чемпионство. Спаллетти перестроил игру команды. Он не делал резких движений — игроков поменял местами. Если бы «Ювентус» не играл часто вничью, то был бы недалеко от «Интера». С каждой игрой туринцы действуют всё лучше и лучше», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 36 очков в 19 матчах чемпионата Италии и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка при двух играх в запасе у миланцев.

