Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: «Ювентус» будет бороться за чемпионство, Спаллетти перестроил игру команды

Гришин: «Ювентус» будет бороться за чемпионство, Спаллетти перестроил игру команды
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре туринского «Ювентуса» после победы над «Сассуоло» с крупным счётом 3:0 в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Мухаремович – 16'     0:2 Миретти – 62'     0:3 Дэвид – 63'    

«Большая вероятность, что «Ювентус» будет бороться за чемпионство. Спаллетти перестроил игру команды. Он не делал резких движений — игроков поменял местами. Если бы «Ювентус» не играл часто вничью, то был бы недалеко от «Интера». С каждой игрой туринцы действуют всё лучше и лучше», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 36 очков в 19 матчах чемпионата Италии и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка при двух играх в запасе у миланцев.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Видео: Дональд Трамп встретился с футболистами «Ювентуса»

Материалы по теме
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 19-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android