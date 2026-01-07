«Иногда мне хочется отписаться от кого‑то». Месси — о своих соцсетях

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих взаимодействиях в соцсетях и их влиянии на обсуждение его фигуры в интернете и СМИ.

«Иногда мне хочется отписаться от кого‑то, но я этого не делаю, потому что понимаю, к чему это может привести… Вся эта ерунда несёт за собой последствия. Именно это меня больше всего тревожит. Мне не по душе, когда обо мне говорят в каком‑либо другом контексте, а не в плане футбола», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

Ранее на взрослом уровне аргентинец также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

