Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Иногда мне хочется отписаться от кого‑то». Месси — о своих соцсетях

«Иногда мне хочется отписаться от кого‑то». Месси — о своих соцсетях
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих взаимодействиях в соцсетях и их влиянии на обсуждение его фигуры в интернете и СМИ.

«Иногда мне хочется отписаться от кого‑то, но я этого не делаю, потому что понимаю, к чему это может привести… Вся эта ерунда несёт за собой последствия. Именно это меня больше всего тревожит. Мне не по душе, когда обо мне говорят в каком‑либо другом контексте, а не в плане футбола», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

Ранее на взрослом уровне аргентинец также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android