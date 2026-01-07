Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Никитин раскритиковал игру «Ромы» в чемпионате Италии

Алексей Никитин раскритиковал игру «Ромы» в чемпионате Италии
Комментарии

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал победу «Ромы» над «Лечче» (2:0) в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Фергюсон – 14'     0:2 Довбик – 71'    

«Рома» начала сезон неплохо, но она не очень хорошо играет с лидерами. Три дня назад её легко переиграли в Бергамо. Не могу сказать, что у римлян топовые игроки, у их конкурентов они посильнее. Футбол «Ромы» скучный, примитивный и часто безыдейный. На фоне «Лечче» они выглядели более‑менее, но команда точно не на своём пике», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рома» набрала 36 очков в 19 матчах чемпионата Италии и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка при двух играх в запасе у миланцев.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Видео: Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет

Материалы по теме
«Рома» победила «Лечче» в Серии А, Фергюсон и Довбик забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android