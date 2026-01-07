Алексей Никитин раскритиковал игру «Ромы» в чемпионате Италии

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал победу «Ромы» над «Лечче» (2:0) в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Рома» начала сезон неплохо, но она не очень хорошо играет с лидерами. Три дня назад её легко переиграли в Бергамо. Не могу сказать, что у римлян топовые игроки, у их конкурентов они посильнее. Футбол «Ромы» скучный, примитивный и часто безыдейный. На фоне «Лечче» они выглядели более‑менее, но команда точно не на своём пике», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рома» набрала 36 очков в 19 матчах чемпионата Италии и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка при двух играх в запасе у миланцев.

Видео: Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет