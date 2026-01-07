Андрей Шевченко выступит за команду «Цирк Монако» в благотворительном матче

24 января на стадионе «Луи II» состоится шестой розыгрыш Fight Aids Cup — традиционного благотворительного матча в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Капитаном команды «Цирк Монако» назначен бывший футболист сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко — его роль символизирует ценности поддержки и единства, которые продвигает ассоциация.

Главная цель мероприятия — привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа и поддержка ассоциации Fight Aids Monaco, которую основала принцесса Стефания.

Как и в прошлые годы, на поле сойдутся команды «Барбажуанс» и «Цирк Монако». В матче примут участие известные бывшие звезды футбола: Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбё и Юрий Джоркаефф.