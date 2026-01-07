Скидки
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер не исключил уход Марка Гехи из клуба в январе

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о возможном уходе защитника Марка Гехи из клуба в зимнее трансферное окно.

«Ситуация такова, что контракт Гехи истекает летом, и, если кто-то придёт за ним, тогда клуб скажет: «Сейчас финансовый вопрос важнее спортивного». Мы должны это принять и постараться добиться наилучшего результата. Поэтому я всегда говорю: «Я не знаю». Потому что сейчас всё по-другому. Есть определённый порог, после которого клуб должен будет продать… Если игрок скажет: «Я хочу уйти» и сумма будет выше этого порога, это произойдёт. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что если от «Сити» поступит крупное предложение и Марк захочет уйти, то это произойдет», — приводит слова Гласнера ВВС.

В текущем сезоне Гехи провёл за «Кристал Пэлас» 31 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

