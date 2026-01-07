Скидки
«Манчестер Юнайтед» интересовался возможностью назначения Симоне Индзаги — Скира

Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» интересовался возможностью назначения Симоне Индзаги, возглавляющего саудовский «Аль-Хиляль», на пост главного тренера клуба. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Манчестер Юнайтед» запрашивал информацию о Симоне Индзаги в качестве тренера после увольнения Рубена Аморима, но итальянский специалист решил остаться на скамейке «Аль-Хиляля», — написал Скира.

Ранее пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Рубен Аморим. Об этом было объявлено 5 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 31 очко за 20 матчей.

