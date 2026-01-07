Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов выложить € 75 млн за Рафаэла Леау — источник

«Челси» готов выложить € 75 млн за Рафаэла Леау — источник
Комментарии

Лондонский «Челси» нацелился на подписание вингера «Милана» Рафаэла Леау. «Аристократы» готовы заплатить за трансфер португальского нападающего € 75 млн, сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Челси» сделал Леау своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время.

Авторитетный интернет-портал Trnasfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рафаэла Леау в € 70 млн. В нынешнем сезоне он провёл за «Милан» 13 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и одним результативным пасом. Действующий контракт португальца с «Миланом» рассчитан до 2028 года.

Материалы по теме
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android