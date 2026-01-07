«Челси» готов выложить € 75 млн за Рафаэла Леау — источник

Лондонский «Челси» нацелился на подписание вингера «Милана» Рафаэла Леау. «Аристократы» готовы заплатить за трансфер португальского нападающего € 75 млн, сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Челси» сделал Леау своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время.

Авторитетный интернет-портал Trnasfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рафаэла Леау в € 70 млн. В нынешнем сезоне он провёл за «Милан» 13 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и одним результативным пасом. Действующий контракт португальца с «Миланом» рассчитан до 2028 года.