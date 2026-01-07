«Барселона» — «Атлетик» Б: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании начнётся в 22:00

Сегодня, 7 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В другой паре полуфинала завтра, 8 января, сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Начало встречи — в 22:00 мск.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2. На счету «Барселоны» 15 подобных трофеев.