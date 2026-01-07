Фикайо Томори продлит контракт с «Миланом», несмотря на интерес двух клубов АПЛ — Скира

Защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Фикайо Томори в шаге от продления контракта с «Миланом». Принципиальное соглашение достигнуто. К центральному защитнику обращались два клуба Премьер-лиги, но он хотел остаться в «Милане» и готов подписать продление контракта на длительный срок», — написал Скира.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Фикайо Томори провёл 15 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету три игры и одна результативная передача в Кубке Италии.