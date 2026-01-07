Томас Франк объяснил, почему «Тоттенхэм» отпустил Бреннана Джонсона

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о переходе полузащитника Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас».

— Вы пытались подписать Бреннана Джонсона в «Брентфорде», но теперь отпустили его – что изменилось?

— Две разные ситуации, два разных клуба. Бреннан в некотором смысле стал легендой клуба, забив победный гол в Бильбао, выиграв фантастический трофей Лиги Европы, он хорошо себя проявил, стал лучшим бомбардиром прошлого года, я думаю, во всех соревнованиях отлично играл. Затем пришел Мо Кудус, играющий на правом фланге, что также является лучшей позицией для Бреннана, не то чтобы он не мог играть слева, но это лучшая позиция. А в долгосрочной перспективе появилась возможность продать Бреннана и дать ему шанс попробовать что-то другое, так что это было правильное решение, — приводит слова Франка официальный сайт клуба.