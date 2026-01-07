Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сфокусирован и готов». Роналду сделал новый пост в соцсетях

«Сфокусирован и готов». Роналду сделал новый пост в соцсетях
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал новую публикацию в социальных сетях. Он опубликовал фотографии с последней тренировки, подписав их: «Сфокусирован и готов».

Фото: Соцсети

Напомним, 2 января в матче с «Аль-Ахли» (2:3) Роналду не сумел забить и его команда проиграла. В последний раз в чемпионате Саудовской Аравии футболист уходил с поля без забитых мячей 14 сентября 2025 года в матче 2-го тура, в котором его команда одержала победу над «Аль-Холудом» (2:0).

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 12 матчей в саудовской Про-Лиге, в которых забил 13 мячей и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Модрич: вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится, но Криштиану мне ближе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android