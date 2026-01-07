«Сфокусирован и готов». Роналду сделал новый пост в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал новую публикацию в социальных сетях. Он опубликовал фотографии с последней тренировки, подписав их: «Сфокусирован и готов».

Фото: Соцсети

Напомним, 2 января в матче с «Аль-Ахли» (2:3) Роналду не сумел забить и его команда проиграла. В последний раз в чемпионате Саудовской Аравии футболист уходил с поля без забитых мячей 14 сентября 2025 года в матче 2-го тура, в котором его команда одержала победу над «Аль-Холудом» (2:0).

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 12 матчей в саудовской Про-Лиге, в которых забил 13 мячей и отметился одной результативной передачей.