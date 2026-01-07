Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Франк высказался о разнице между должностями менеджера и главного тренера

Томас Франк высказался о разнице между должностями менеджера и главного тренера
Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк ответил на вопрос о разнице между должностями менеджера и главного тренера.

— Есть ли существенная или незначительная разница между должностью менеджера и главным тренером?
— Не знаю. Думаю, сейчас в каждом клубе есть спортивный директор, технический директор или как мы это называем. Над вами определённо есть кто-то, независимо от того, менеджер вы или главный тренер. Если вы менеджер, то, наверное, это председатель совета директоров или кто-то ещё, иногда это генеральный директор.

Думаю, в клубах разные структуры, скорее всего, независимо от того, главный вы тренер или менеджер, у вас нет ключа от денежного ящика, который вы просто открываете, достаёте миллионы, покупаете игроков и не несёте никакой ответственности. Поэтому для меня, независимо от должности, всегда должно быть сотрудничество между главным тренером, спортивным директором, владельцами, руководством и так далее, чтобы все были полностью согласованы в своих действиях. Иногда возникают разногласия. Мы все стремимся к большему, мы все конкурентоспособны, но это должно быть полностью согласовано. И, опять же, именно здесь достигается наибольший успех, — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android