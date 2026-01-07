Томас Франк высказался о разнице между должностями менеджера и главного тренера

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк ответил на вопрос о разнице между должностями менеджера и главного тренера.

— Есть ли существенная или незначительная разница между должностью менеджера и главным тренером?

— Не знаю. Думаю, сейчас в каждом клубе есть спортивный директор, технический директор или как мы это называем. Над вами определённо есть кто-то, независимо от того, менеджер вы или главный тренер. Если вы менеджер, то, наверное, это председатель совета директоров или кто-то ещё, иногда это генеральный директор.

Думаю, в клубах разные структуры, скорее всего, независимо от того, главный вы тренер или менеджер, у вас нет ключа от денежного ящика, который вы просто открываете, достаёте миллионы, покупаете игроков и не несёте никакой ответственности. Поэтому для меня, независимо от должности, всегда должно быть сотрудничество между главным тренером, спортивным директором, владельцами, руководством и так далее, чтобы все были полностью согласованы в своих действиях. Иногда возникают разногласия. Мы все стремимся к большему, мы все конкурентоспособны, но это должно быть полностью согласовано. И, опять же, именно здесь достигается наибольший успех, — приводит слова Франка официальный сайт клуба.