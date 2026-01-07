Скидки
«Сумасшедшая лига». Франк оценил положение «Тоттенхэма» в таблице АПЛ

«Сумасшедшая лига». Франк оценил положение «Тоттенхэма» в таблице АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место, набрав 27 очков за 20 матчей.

«Это очень сумасшедшая лига, очень равная лига. Я говорил, что, на мой взгляд, конкуренция между командами очень велика. Разница между командами очень мала.

Это небольшие различия, поэтому нам нужно смотреть в будущее с оптимизмом и позитивом, но также понимать, где мы находимся, продолжать усердно работать над улучшением и убедиться, что мы готовы к встрече с очень сильным «Борнмутом». Я знаю, что в последнее время они не так много выигрывали, но это команда, которая очень конкурентоспособна, особенно с Ираолой. Я смотрел игру с «Арсеналом» — это была очень сложная игра, в которой «Борнмут» легко мог бы хотя бы чего-то добиться», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Комментарии
