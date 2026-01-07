Росеньор — о «Челси»: невероятно горжусь тем, что руковожу этим великим клубом!

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился эмоциями после назначения в лондонский клуб.

«Невероятно горжусь тем, что руковожу этим великим футбольным клубом. Вперёд, синие!» — написал Росеньор в своих соцсетях.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев.

Ранее лондонский клуб объявил об отставке Энцо Марески. По состоянию на сегодняшний день «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 20 проведённых встреч.