«Одна из лучших прессингующих команд в лиге». Томас Франк — о «Борнмуте»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о «Борнмуте» перед матчем 21-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 7 января.

«Думаю, Ираола проделал там отличную работу. Прежде всего, он участвовал в создании интересной команды с интересными игроками, которые хорошо себя проявили и развились, так что на бумаге они играют на уровне больших клубов. Они играют в очень агрессивный прессинг, это одна из лучших, если не лучшая, прессингующих команд в лиге.

Они играют с невероятной интенсивностью, и при этом довольно прямолинейно. Так, если прессингуешь, бац, мяч оказывается позади, так что с этим нужно справляться. У них очень активная четвёрка нападающих, независимо от того, кто играет, поэтому нам нужно не только быть хорошо готовыми, но также и действовать умно», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.