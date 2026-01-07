Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Одна из лучших прессингующих команд в лиге». Томас Франк — о «Борнмуте»

«Одна из лучших прессингующих команд в лиге». Томас Франк — о «Борнмуте»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о «Борнмуте» перед матчем 21-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 7 января.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Ираола проделал там отличную работу. Прежде всего, он участвовал в создании интересной команды с интересными игроками, которые хорошо себя проявили и развились, так что на бумаге они играют на уровне больших клубов. Они играют в очень агрессивный прессинг, это одна из лучших, если не лучшая, прессингующих команд в лиге.

Они играют с невероятной интенсивностью, и при этом довольно прямолинейно. Так, если прессингуешь, бац, мяч оказывается позади, так что с этим нужно справляться. У них очень активная четвёрка нападающих, независимо от того, кто играет, поэтому нам нужно не только быть хорошо готовыми, но также и действовать умно», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Томас Франк объяснил, почему «Тоттенхэм» отпустил Бреннана Джонсона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android