Главная Футбол Новости

«Барселона» не будет выкупать Рашфорда, «МЮ» хочет вернуть игрока — источник

«Барселона» не будет выкупать Рашфорда, «МЮ» хочет вернуть игрока — источник
Каталонская «Барселона» не планирует выкупать английского футболиста Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды. Сине-гранатовые решили отказаться от игрока по финансовым причинам — у них нет денег на полноценный трансфер, сообщает издание Sport.es.

«Манчестер Юнайтед» надеется вернуть Рашфорда в своё расположение. Накануне клуб уволил тренера Рубена Аморима, который был не заинтересован в Маркусе. Под руководством нового наставника, имя которого пока не определено, Рашфорд мог бы закрепиться в составе, считают в руководстве «МЮ».

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. В 25 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых на его счету семь забитых мячей и 11 результативных передач.

