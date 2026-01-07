Скидки
Сульшер готов бесплатно тренировать «Манчестер Юнайтед» — источник

Комментарии

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер крайне заинтересован в том, чтобы вновь возглавить «Манчестер Юнайтед» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Специалист даже готов бесплатно (без зарплаты) занимать пост временного наставника «МЮ» до конца текущего сезона, сообщает издание Indykaila News в соцсетях.

Сульшер уже тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» не спешат с решением тренерского вопроса и продолжают оценивать кандидатов на вакантную должность. На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

