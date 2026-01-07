Скидки
Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Виллы» с «Кристал Пэлас»

Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Виллы» с «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 21-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 7 января.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это команда, которая всегда очень хорошо играет против нас. В целом они играют фантастически.

В прошлом году они завоевали трофеи, и у них действительно сильная структура. Их тактическая схема великолепна – как они играют, как уверенно и комфортно чувствуют себя против любой команды. Против нас они сыграли фантастически и победили. Это вызов. Мы в хорошей форме, но знаем, с какими трудностями сталкиваемся.

Мы встретимся с ними, и это будет вызов для нас самих, мы будем уважать их, уважать тренера, уважать игроков, быть самими собой и постараемся показать свою лучшую игру», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

