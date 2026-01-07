«Локомотив» объявил об уходе трёх футболисток

Женский московский «Локомотив» покинули полузащитницы Наталья Асмыкович, Лиана Юхаева и Виктория Козлова. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Наталья перешла в наш клуб из ФК «Минск» в августе 2023 года и провела в составе красно-зелёных четыре матча — один за первую команду, три за молодёжную. Позднее она выступала на правах аренды в Беларуси за «Зорку-БДУ» и «Динамо-Брест».

Лиана пришла в «Локо» из «Ростова» в январе позапрошлого года и провела за красно-зелёных 23 официальных матча. Она помогла «Локо» завоевать Кубок России — 2024.

Вика, ранее выступавшая за «Енисей», провела за красно-зелёных пять полноценных сезонов. Она выиграла с «Локо» чемпионат России, по два раза завоевала Кубок и Суперкубок страны, дебютировала с командой в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности Козлова приняла участие в 138 матчах «Локомотива», забив девять мячей», — написано в сообщении клуба.