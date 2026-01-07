Флетчер рассказал, что не смог поговорить с Аморимом после его ухода из «МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер ответил на вопрос о разговоре с Рубеном Аморимом, который ранее покинул клуб.

«У меня не было возможности. Я пытался связаться с ним, но так и не смог, что понятно. У него, очевидно, много забот, а я был очень занят, поэтому у меня не было шанса.

Я бы очень хотел, потому что у меня были хорошие отношения с Рубеном. Он был великолепен со мной. Он очень тепло меня принял, и его команда тоже, в конце прошлого сезона, когда я был тренером команды до 18 лет, а также в течение небольшого общения, которое у меня было в этом году, потому что я находился по другую сторону здания. Так что всегда были хорошие взаимодействия, и в конечном итоге именно он позволил дебютировать моему сыну, поэтому как отец я должен быть благодарен ему», — приводит слова Флетчера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».