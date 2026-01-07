Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флетчер рассказал, что не смог поговорить с Аморимом после его ухода из «МЮ»

Флетчер рассказал, что не смог поговорить с Аморимом после его ухода из «МЮ»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер ответил на вопрос о разговоре с Рубеном Аморимом, который ранее покинул клуб.

«У меня не было возможности. Я пытался связаться с ним, но так и не смог, что понятно. У него, очевидно, много забот, а я был очень занят, поэтому у меня не было шанса.

Я бы очень хотел, потому что у меня были хорошие отношения с Рубеном. Он был великолепен со мной. Он очень тепло меня принял, и его команда тоже, в конце прошлого сезона, когда я был тренером команды до 18 лет, а также в течение небольшого общения, которое у меня было в этом году, потому что я находился по другую сторону здания. Так что всегда были хорошие взаимодействия, и в конечном итоге именно он позволил дебютировать моему сыну, поэтому как отец я должен быть благодарен ему», — приводит слова Флетчера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android