Дмитрий Булыкин: хотел бы видеть другого тренера, но где я и где «Спартак»?

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о назначении испанского специалиста Хуана Карседо на пост главного тренера столичного «Спартака». Ранее Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

«Выбор Карседо главным тренером «Спартака» выглядит немного странным. Я бы хотел видеть там другого тренера, но где я и где «Спартак»? Хотелось, чтобы был какой-нибудь топ-тренер, который знает российскую специфику и пришёл не из «Пафоса», а из более именитого клуба. Посмотрим, как получится у Карседо, — скоро увидим», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.