Алексей Гасилин обозначил, какую должность мечтает занять в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, какую должность мечтает занять в санкт-петербургском клубе. Воспитанник сине-бело-голубых хотел бы стать спортивным директором «Зенита». Также Гасилин отметил желание поработать в академии клуба.

— А если говорить о желании стать менеджером в футболе, то условная должность спортивного директора в «Зените» — главная мечта?

— Конечно, да. «Зенит» — моя безграничная любовь. Конечно, я должен быть беспристрастным. Хотя как эксперт я всегда здраво оцениваю игру «Зенита». Но этот клуб и Санкт‑Петербург — это любовь. Поработать в таком клубе спортивным директором — это супер. Тем более, думаю, не за горами те сезоны, когда мы вернёмся на международную арену и у нас будут еврокубки. Естественно, это мечта.

При этом хочется и в шикарной академии «Зенита» поработать. Моё желание — менять наш футбол к лучшему. А так, министром спорта буду в дальнейшем (смеётся). Хочется жить на благо нашего общества и делать нашу нацию более здоровой: чтобы все играли в футбол. Желаю развивать эту прекрасную игру. Как уже сказал, глубоко убеждён, что мы футбольная нация. И цель моей жизни — как‑то повлиять на то, чтобы наша сборная стала чемпионом мира по футболу. Надо увидеть это вживую, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».