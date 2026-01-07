Даррен Флетчер рассказал, что говорил с Алексом Фергюсоном, чтобы получить благословение

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал о разговоре с Алексом Фергюсоном. Ранее пост главного тренера клуба покинул Рубен Аморим.

— Вы разговаривали с сэром Алексом после того, как получили эту должность?

— Да. Я не люблю принимать какие-либо решения, не поговорив с сэром Алексом, и это то, что я делаю с тех пор, как пришёл в клуб, и с тех пор, как покинул его, — во всём, что я делаю. У меня действительно хорошие отношения с сэром Алексом, поэтому он, вероятно, был первым, кому я позвонил. Я хотел сначала поговорить с ним. В конечном счёте чтобы получить его благословение, если честно. Я думаю, он заслуживает этого уважения.

Я хотел обсудить с ним, что он думает. И он поддержал это, он повторил мои мысли, то, что я всегда говорил. Наша работа — делать всё возможное для «Манчестер Юнайтед». Когда являешься сотрудником клуба, работа — делать всё возможное для «Манчестер Юнайтед». Это удивительно, когда он говорит что-то, во что я стараюсь верить и жить этим каждый день. Поэтому для меня было приятно услышать это от него, — приводит слова Флетчера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».