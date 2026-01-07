Скидки
Кобелев обозначил положительные моменты в назначении Хуана Карседо в «Спартак»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака». Эксперт выделил ряд положительных моментов, которые он видит в данном сотрудничестве.

«Я ничего не думаю по поводу его прихода в «Спартак», если честно. Я его особо не знаю, поэтому ничего сказать о его работе не могу. Но считаю, что по сравнению с другими тренерами это выигрышная ситуация. Объясню почему: во-первых, он уже работал в России; во-вторых, если оставят того же Романова в тренерском штабе, он может рассказать по игрокам, по команде. Третье – у него почти два месяца предсезонной подготовки, что важно. А четвёртое — открытое трансферное окно. Поэтому я думаю, что болельщики ждут, что к лету мы все должны увидеть, что хочет новый главный тренер», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

