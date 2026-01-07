Дмитрий Булыкин: немного непонятен обмен Дивеева, но ЦСКА знает больше

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости об обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом». Армейцы отдадут петербуржцам своего защитника Игоря Дивеева, а в обратном направлении отправится аргентинский форвард Лусиано Гонду.

«Только время покажет, насколько успешен обмен Дивеева на Гонду. Немного непонятно с обменом Дивеева, но, видимо, ЦСКА знает про него больше. Если клубы делают такой обмен, значит, им это нужно. «Зенит» и ЦСКА знают, на что способны эти футболисты.

Все знают, что у Дивеева есть травмы, однако есть медицинское обследование, которое покажет риски. В топ-клубах всё это выстроено, и они всё знают про футболиста. Если у него будет что-то серьёзное, вряд ли обмен состоится. Дивеев — футболист высокого уровня, выступает в сборной России, а в ЦСКА уже достаточно долгое время», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.