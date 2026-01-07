Скидки
Неймар продлил контракт с «Сантосом»

Бразильский «Сантос» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с фланговым нападающим Неймаром. Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2026 календарного года. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

Напомним, 33-летний Неймар вернулся в «Сантос», в котором начинал свою футбольную карьеру, в январе 2025 года. В сезоне-2025 в 28 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Прошлый контракт игрока с «Сантосом» завершился 31 декабря 2025 года. В настоящий момент он травмирован, но планирует успеть восстановиться и принять участие в ЧМ-2026, о чём неоднократно заявлял в СМИ.

Ранее Неймар выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

