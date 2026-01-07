И. о. главного тренера «МЮ» Флетчер назвал игроков, с которыми поговорил в первую очередь

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал, с кем из игроков поговорил в первую очередь.

«Я общался с игроками, и это занимало много времени. На самом деле я планировал провести больше бесед, но да, возможно, в первый день работы тренером «Манчестер Юнайтед» времени не так много, как кажется. В голове у меня были планы поговорить со многими игроками, но так не получилось.

Я поговорил с Бруну [Фернандешем], и это важно, потому что он капитан и я хотел поговорить с ним. И на самом деле я сосредоточился на некоторых игроках, которых не очень хорошо знаю, таких как Матеус Кунья и Беньямин Шешко. С Сенне Ламменсом я разговаривал не так давно, но на этих двоих я сосредоточился, потому что у меня не было с ними особых отношений и я хотел узнать их поближе, и чтобы они узнали меня», — приводит слова Флетчера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».