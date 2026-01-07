Скидки
«Вообще красавчик!» Гасилин рассказал, как Дзюба вёл себя в «Зените»

«Вообще красавчик!» Гасилин рассказал, как Дзюба вёл себя в «Зените»
Воспитанник и экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как Артём Дзюба вёл себя во времена выступлений за петербуржцев. Он отметил, что опытный форвард поддерживал молодых игроков. Сейчас Дзюбе 37 лет, он выступает за «Акрон».

— Кстати, Дзюба всегда же поддерживал молодых в команде?
— Да. Дзюба вообще красавчик! Но справедливости ради стоит сказать, что среди игроков не было людей, которые прямо нападали бы на тебя. Хотя понятно, когда в «Зените» играли Быстров, Аршавин, Широков, Керж, они немножко могли подтравливать, но это тоже закаляло и повлияло на что‑то. Но были и такие, как Дзюба и Шатов, которые всегда поддерживали. Олег мог и к себе домой пригласить. В общем, были ребята, которые помогали, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

