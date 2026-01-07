Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: Карседо не поможет опыт работы в «Спартаке» с Эмери

Глушаков: Карседо не поможет опыт работы в «Спартаке» с Эмери
Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

«Мне сложно говорить о Карседо, потому что я не работал с ним и не следил за его карьерой. Однако в «Спартаке» всегда сложно, любому тренеру будет трудно дать результат здесь и сейчас. Всегда все ждут результата. Посмотрим, к чему это приведёт. Ему не поможет опыт работы в «Спартаке» в штабе у Эмери — это всё другая жизнь и уже другая планета. Эмери по-своему работает, а Карседо по-своему», — сказал Денис Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером! Онлайн трансферов РПЛ
Live
«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером! Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android