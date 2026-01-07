Глушаков: Карседо не поможет опыт работы в «Спартаке» с Эмери

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

«Мне сложно говорить о Карседо, потому что я не работал с ним и не следил за его карьерой. Однако в «Спартаке» всегда сложно, любому тренеру будет трудно дать результат здесь и сейчас. Всегда все ждут результата. Посмотрим, к чему это приведёт. Ему не поможет опыт работы в «Спартаке» в штабе у Эмери — это всё другая жизнь и уже другая планета. Эмери по-своему работает, а Карседо по-своему», — сказал Денис Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.