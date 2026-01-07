Юрий Сёмин: Жерсон был неубедителен в «Зените», он потерял определённую репутацию

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в бразильский «Крузейро».

«Вне сомнений, Жерсон был неубедителен в «Зените». Причины этого неясны. Мы его смотрели на клубном чемпионате мира — это два совершенно разных игрока. Почему так? Непонятно. Такое бывает, потому что всегда есть риск при приглашении звёзд на большие контракты, чтобы в дальнейшем, не выполнив контракт, уехать опять к себе и получить новый. Такие агентские варианты бывают часто, особенно у нас.

Сложно сказать, что будет дальше. «Зенит» хочет получить за Жерсона свои деньги. Поэтому эта сделка до сих пор не состоялась. Мне кажется, бразильские клубы никогда не дадут столько. На сегодняшний момент такие деньги может дать только Саудовская Аравия. Жерсон тоже потерял определённую репутацию. Он не показал тот уровень игры, на который надеялись. Всем казалось, что это будет мощным усилением», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.