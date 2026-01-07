Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Жерсон был неубедителен в «Зените», он потерял определённую репутацию

Юрий Сёмин: Жерсон был неубедителен в «Зените», он потерял определённую репутацию
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в бразильский «Крузейро».

«Вне сомнений, Жерсон был неубедителен в «Зените». Причины этого неясны. Мы его смотрели на клубном чемпионате мира — это два совершенно разных игрока. Почему так? Непонятно. Такое бывает, потому что всегда есть риск при приглашении звёзд на большие контракты, чтобы в дальнейшем, не выполнив контракт, уехать опять к себе и получить новый. Такие агентские варианты бывают часто, особенно у нас.

Сложно сказать, что будет дальше. «Зенит» хочет получить за Жерсона свои деньги. Поэтому эта сделка до сих пор не состоялась. Мне кажется, бразильские клубы никогда не дадут столько. На сегодняшний момент такие деньги может дать только Саудовская Аравия. Жерсон тоже потерял определённую репутацию. Он не показал тот уровень игры, на который надеялись. Всем казалось, что это будет мощным усилением», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Барсу» едет звезда, битва за лидера «Зенита», камбэк тен Хага. Трансферы и слухи дня
В «Барсу» едет звезда, битва за лидера «Зенита», камбэк тен Хага. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android