Экс-футболист «Зенита»: Радимов — шикарнейший тренер, Россия теряет топ-специалиста

Воспитанник и бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о тренерских качествах Владислава Радимова, под руководством которого в своё время выступал за дубль сине-бело-голубых.

— Вы высоко оцениваете Владислава Радимова, с которым в «Зените-2» работали. Жалеете, что он решил закончить с тренерством?
— Да он просто сам не хотел идти дальше тренировать. При этом Радимов — шикарнейший тренер. К чему бы он ни прикоснулся, везде получается у него. Он такой шоумен! Он открытый честный человек, у которого бы в тренерской деятельности всё получилось, — это его стезя. Особенно в работе с молодыми. Считаю, из-за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов — топ по всех планах, просто сам не хочет, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

