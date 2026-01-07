Скидки
Константин Тюкавин опубликовал фотографии с рыбалки

Константин Тюкавин опубликовал фотографии с рыбалки
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин съездил на зимнюю рыбалку и опубликовал фотографии в социальной сети.

«Рыбалка — огонь. Уже вернулся домой, буду потихоньку готовиться к сборам!» — написал Тюкавин в телеграм-канале.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. «Динамо» возобновит сезон чемпионата России матчем с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта. Начало игры — в 14:00 мск.

