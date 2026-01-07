«Эта игра имеет большое значение». Арне Слот — о матче «Ливерпуля» с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт завтра, 8 августа, на стадионе «Эмирейтс».

«Эта игра имеет большое значение, нам есть за что бороться в Премьер-лиге, а также в Кубке Англии и Лиге чемпионов. В матчах с такими командами, как «Арсенал», можно понять, на что мы способны. Кроме того, «канониры» стали ещё лучше, чем были прежде. Сильные стороны «Арсенала»? Интересно, что их так много, может, в этом всё дело!

У них не так много слабых сторон, они почти не пропускают, играют в открытый футбол, хорошо используют стандартные положения, долго держат мяч. У них есть всё необходимое, и они заслуживают того, чтобы быть на вершине турнирной таблицы АПЛ», — приводит слова Слота английское онлайн-издание Liverpool Echo.