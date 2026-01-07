Скидки
Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Об этом сообщил Opta Analyst.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в четверг, 8 января. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск. По данным суперкомпьютера Opta, «Арсенал» является явным фаворитом в матче с «Ливерпулем»: вероятность победы «канониров» составляет 61,7%, а «красных» — 18,1%.

Фото: Opta Analyst

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 34 очка за 20 матчей. «Арсенал» располагается на первой строчке, заработав 48 очков.

