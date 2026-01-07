Скидки
Шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ составляют 86,15% — Opta

Суперкомпьютер Opta скорректировал шансы команд на победу в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/2026 после 20-го тура. У лидирующего «Арсенала» — 86,15%. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы команд на победу в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/2026 после 20-го тура по версии Opta:

1. «Арсенал» — 86,15%.
2. «Манчестер Сити» — 9,84%.
3. «Астон Вилла» — 3,93%.
4. «Ливерпуль» — 0,07%.
5. «Челси» — 0,01%.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда набрала 48 очков за 20 матчей. Ниже располагаются «Манчестер Сити» (42), «Астон Вилла» (42), «Ливерпуль» (34) и «Челси» (31).

