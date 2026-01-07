Скидки
Гари О'Нил стал главным тренером «Страсбурга»

Гари О'Нил стал главным тренером «Страсбурга»
Комментарии

Английский тренер Гари О'Нил возглавил французский «Страсбург». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Страсбург» объявляет о назначении Гари О’Нила тренером первой команды. В свои 42 года Гари О’Нил обладает богатым опытом работы в высшем дивизионе. Бывший атакующий полузащитник провёл более 500 матчей в Англии. В качестве тренера он руководил в 88 матчах Премьер-лиги в «Борнмуте» и «Вулверхэмптоне».

Гари О’Нил проведёт свою первую тренировку в этот четверг и будет находиться на тренерской скамейке «Страсбурга» с субботы во время поездки в Авранш на матч Кубка Франции», — написано в сообщении.

Ранее Лиам Росеньор покинул пост главного тренера «Страсбурга» и возглавил английский «Челси».

«Страсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 24 очка за 17 матчей. На первой строчке располагается «Ланс» (40).

