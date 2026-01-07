Скидки
«Надеюсь, так и будет». Егор Титов отреагировал на назначение Хуана Карседо в «Спартак»

Комментарии

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался о Хуане Карседо, который ранее стал главным тренером красно-белых. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на 11 очков.

– Владислав Радимов заявил, что новый тренер «Спартака» может ставить футбол именно ваших времён. Как считаете, возможно такой футбол сейчас ставить или сам футбол изменился по сравнению с 90-ми – началом 2000-х?
– Как я прочитал, мой друг Влад Радимов навёл справки. И говорит, что человек любит такой футбол. Мы помним, в какой футбол играла «Барселона» в своё время. А в 80-е, потом в 90-е «Спартак» играл в такой футбол – при Бескове и Романцеве. Если человеку нравится именно этот футбол, то я только за. Говорю честно, откровенно.

Сам я не знаком с творчеством сегодняшнего главного тренера, но если он работал с Эмери – а Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы, – это уже о чём-то уже говорит. Поэтому я могу лишь только пожелать удачи, чтобы эта чехарда перестановок закончилась. Я надеюсь, так и будет, — приводит слова Титова Metaratings.

